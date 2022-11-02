新竹市1里長參選人涉賄 檢方訊後5萬元交保

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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）新竹地檢署今天表示，日前偵辦新竹市東區某里的幽靈人口案後，循線追查為此里的楊姓參選人涉賄，違反選舉罷免法之嫌，訊後予以5萬元交保並限制住居。

新竹地檢署今天發布新聞稿指出，主任檢察官黃立夫指揮新竹市警察局第二分局、法務部調查局新竹市調查站等，昨天執行新竹市東區某里幽靈人口案後，循線查知這一里的楊姓里長參選人涉嫌期約賄選。

新竹地檢署日前執行4件涉虛偽設籍案，傳訊43人，其中，一對吳姓夫妻涉為10多人遷徙戶籍到竹市某里，吳姓夫妻涉犯妨害投票正確罪嫌等，昨天訊後限制住居在現居地，其餘到案者請回。

檢方表示，這對吳姓夫妻協助楊姓參選人尋找有意願遷徙戶籍者到選舉區，並許以日後將給予遷戶口者每人1000元或招待免費旅遊為對價，吳姓夫妻允諾後，在今年1月到7月間，先後代理17名涉案人，申請戶口遷入楊姓參選人的選區內。

檢方指出，今天持搜索票至楊姓參選人住處執行搜索，並通知到案，檢察官訊問後，予以楊姓參選人新台幣5萬元交保並限制住居。

檢方表示，新竹查賄團隊值此關鍵時刻，除已布天羅地網廣蒐有效情資外，針對目前受理的賄選案件，將秉持嚴查速辦的堅決態度強力執法。（編輯：李錫璋）1111102