思念共養愛犬 台南女子帶走前男友貴賓犬吃官司

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台南市翁姓女子和許姓男子分手後，過於思念兩人共養的貴賓犬，10月下旬委請友人接送，進入前男友家將狗兒帶走，遭到警方追查，訊後依竊盜罪嫌送辦。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月3日

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（中央社記者張榮祥台南3日電）台南市翁姓女子和許姓男子分手後，過於思念兩人共養的貴賓犬，10月下旬進入前男友家中將狗兒帶走，遭到警方追查，翁女趕緊送還狗兒，昨天到案說明，仍被送辦吃上官司。

台南市警局第二分局警員今天告訴中央社記者，34歲翁女和許男分手後，搬離台南市中西區愛巢，但翁女過於思念兩人共養的貴賓犬，10月25日委請友人接送，翁女拿著未歸還的鑰匙進入許男家中帶走狗兒。

許男返家後發現貴賓犬消失，連房間中夾克口袋的新台幣2萬元也不翼而飛，立刻報警；警方調閱監視器，看到案發當時有2名女子騎機車出入，離開時機車前方踏板有1隻小狗。

翁女得知警方正在追查，10月29日趕緊將貴賓犬送還許男，翁女昨天到案說明，但她否認偷走許男的2萬元。警方訊後依竊盜罪嫌送辦。（編輯：卞金峰）1111103