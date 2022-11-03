台鐵花蓮玉里918強震受損檢修作業 4人遭鐵軌彈傷送醫

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台鐵台東工務段玉里道班技術人員3日上午在玉里鎮客城鐵橋附近進行鐵軌檢修作業時，不慎遭彈開的鋼軌擊中，造成4人受傷，消防人員以鐵道工作推車將受傷人員送至路面。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 111年11月3日

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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）台鐵台東工務段玉里道班技術人員今天上午於玉里鎮客城鐵橋附近進行鐵軌檢修作業，不慎遭彈開的鋼軌擊中，造成4人受傷，其中1人傷勢較嚴重，送醫治療後無生命危險。

花蓮縣消防局救災救護第三大隊今天上午9時許接獲民眾通報，客城鐵橋鐵軌處有4名工作人員被彈開鐵軌擊中，消防人員抵達現場後，因距離事故位置有點距離，使用鐵道工作推車將患者送至路面。

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消防人員指出，經評估傷勢，23歲歐姓技術助理傷勢較嚴重，推測有內出血狀況，其餘3人腳部輕傷，分別送往玉里慈濟醫院、台北榮民總醫院玉里分院就醫，無生命危險。

台鐵指出，4名技術人員今天上午於台東線K85+750處辦理版式軌道調整作業，主要是檢修918台東強震後沿線鐵軌狀況，強固鐵軌安全性，因鐵軌具有彈力，疑是鬆開鋼軌扣夾後，遭鐵軌擊傷，已通報各道班系統作業時注意安全。（編輯：張芷瑄）1111103