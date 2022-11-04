高市鼓勵檢舉酒駕案助警調查 最高獎金3000元

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高市警為遏止酒駕公布獎勵檢舉辦法，除現行檢舉交通肇事致人傷亡逃逸案最高可獲頒6萬元獎金，另增訂提供事證協助調查酒駕且查獲移送，檢舉機車可獲頒1000元、汽車3000元。（高雄市警局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月4日

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）高市警為遏止酒駕公布獎勵檢舉辦法，除現行檢舉交通肇事致人傷亡逃逸案最高可獲頒6萬元獎金，另增訂提供事證協助調查酒駕且查獲移送，檢舉機車可獲頒1000元、汽車3000元。

高雄市政府警察局今天發布新聞稿表示，為獎勵民眾檢舉高市肇事致人傷亡逃逸案件，提高破案率，因此訂定「高雄市檢舉交通肇事致人傷亡逃逸獎勵辦法」，鼓勵市民提供肇逃案線索，協助警方偵辦。但近年來鑑於酒駕常造成人員死傷、財物損失，市府為獎勵民眾檢舉酒後駕車案件，嚇阻酒駕，由警察局研議增列檢舉酒駕獎勵金規定。

市警局指出，市府今年8月公布「高雄市獎勵檢舉交通肇事致人傷亡逃逸及酒後駕車辦法」，除現行獎勵檢舉交通肇事致人傷亡逃逸案件，最高可獲頒新台幣6萬元獎勵金外，再增訂檢舉酒駕獎勵規定。民眾若提供事證協助警方調查酒駕案，因而查獲移送或舉發，檢舉機車可獲頒新台幣1000元、汽車3000元獎勵金。

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市警局表示，民眾只要到發生地轄區分局報警或打110報案，向警方主動提供酒駕時間、地點、車牌號碼、車輛種類、顏色、行車去向或其他具體資料，並留下真實姓名及聯絡方式。若警方因此根據檢舉資料證據，查獲或舉發酒駕案，即可申請獎金。但檢舉民眾若為汽機車所有人或同車乘客及同桌共飲者則不適用。

高雄市政府指出，市府每年均編列獎勵金預算，鼓勵民眾檢舉肇事逃逸案件，現在又將檢舉酒駕納入獎勵金規定，希望發揮嚇阻酒駕功效，呼籲民眾踴躍提供具體事證檢舉，希望酒駕者勿存僥倖心態。（編輯：謝雅竹）1111104