警破虛擬貨幣黑吃黑案件 主嫌共犯遭羈押

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由洪姓男子等5人組成的犯罪集團涉及虛擬貨幣交易黑吃黑案件，警方專案小組循線查緝，日前收網，在台中中區、太平區逮人送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年11月4日

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（中央社記者蘇木春台中4日電）洪姓男子等5人組成犯罪集團，涉嫌虛擬貨幣交易黑吃黑案件，刑事局等單位組成專案小組日前收網逮人送辦，還查扣槍枝、土製爆裂物等證物，其中洪姓主嫌與蔡姓共犯，被檢方聲押獲准。

刑事警察局電信偵查大隊第二隊今天發布新聞稿表示，警方於今年7月底接獲情資指，中部地區發生1件虛擬貨幣交易黑吃黑案件，立即與桃園市政府警察局龜山分局、台中市政府警察局第四分局及太平分局等單位成立專案小組偵辦。

辦案人員經聯繫被害人進行調查，追查發現涉案成員以「飛虎幫」38歲洪男為首，與21歲蔡男、23歲朱男、30歲張男及33歲吳男組成犯罪集團，涉嫌從事虛擬貨幣買賣，卻以暴力恐嚇的手法，進行黑吃黑吞併。

案經辦案小組偵辦後，上月底前往犯罪集團位於台中市中區、太平區的據點查緝，帶回洪男等5人偵辦，查扣改造手槍4枝、土製爆裂物1個、手槍子彈25顆、步槍子彈8顆、達姆彈1顆與槍枝零組件等贓證物。

警方全案詢問後依組織犯罪、槍砲、妨害自由、及恐嚇等罪嫌，將洪男等5人移送台中地檢署偵辦，其中洪男與蔡男遭檢方聲押獲准。（編輯：謝雅竹）1111104