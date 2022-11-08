瞬間暴雨淹水 宜蘭蘇澳永春里一度水深及腰

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宜蘭縣蘇澳鎮永春里8日下午因瞬間暴雨，當地溪水暴漲到路面，水深及腰，巷弄內也出現積水，還有幾戶住家淹水到腳踝處，所幸傍晚時淹水已退。（永春里長張盛國提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年11月8日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）宜蘭縣蘇澳鎮永春里今天下午因瞬間暴雨，當地溪水暴漲，路面水深及腰，還有幾戶住家淹水到腳踝處，所幸傍晚時淹水已退。

受到華南雲雨區影響，中央氣象局下午發布豪、大雨特報，宜蘭發生局部大雨或豪雨，其中，蘇澳累積雨量超過180毫米。

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「雨勢又大又急，像拿水桶倒的一樣」永春里長張盛國告訴中央社記者，永春里在下午1時30分到3時30分下起瞬間暴雨，當地猴猴坑溪的溪水因宣洩不及，暴漲到路面，水深及腰，巷弄內也出現黃澄澄積水，甚至溢流到幾戶住家的客廳內。

他說，永春里有2名高齡者，行動不便，當時因擔心入夜後雨勢不斷，趕緊通知消防局人員載送他們到南方澳親友家。所幸積水在傍晚時消退，沒有出現嚴重災情。（編輯：陳清芳）1111108