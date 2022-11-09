高雄大寮街頭槍擊案 槍手持6把槍投案

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高雄大寮街頭飛車追逐槍擊案，警方組成專案小組以車追人，8日在台東逮捕涉案5名嫌犯。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月9日

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄大寮街頭飛車追逐槍擊案，警方昨天在台東逮捕涉案5名嫌犯，另在鳳山逮捕傷者同夥葉姓男子，並在其車上起出2把槍；另外，自稱槍手的林姓嫌犯今天凌晨也持6把槍投案。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天召開記者會指出，針對大寮區昨天凌晨4時許槍擊案，經高市刑大、林園警分局、刑事警察局南部打擊犯罪中心、台東縣警察局共組專案小組，報請高雄地方檢察署檢察官李侑姿指揮偵辦，迅速在14小時內於台東縣大武分局境內，將逃逸的宋姓犯嫌等5人圍捕到案。

刑大指出，專案小組同步清查、搜索相關涉案車輛，在曾經車聚的車輛內，起獲2把長槍、86顆子彈；另有1名林姓犯嫌知悉同夥落網後，自知法網難逃，凌晨1時許由律師陪同，帶著2把長槍、4把手槍、1顆子顆，向林園分局專案小組投案。

此外，專案小組昨天晚間也循線在鳳山區尋獲案發當天車聚的其中一輛車，並在車上查獲2把長槍，86顆子彈，駕駛葉姓男子遭逮後供稱，當天是被通知支援受傷的侯男、翁男人馬，但並未開槍。

投案的林男則向警方供稱，雙方是因先前有細故相約談判引爆衝突，自己當天搭乘其中一輛追逐的轎車朝侯男、翁男車輛開槍掃射。但因雙方說詞仍有避重就輕之處，警方目前仍對其說詞保留，詳細案情或是否有其他共犯，仍待經林男槍枝子彈彈道比對、進一步訊問後釐清追查。

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全案起於高雄大寮區台88線高架橋下大明街229巷前，昨天清晨近4時發生槍響，2輛自小客車行駛間遭3輛車追逐開槍，造成2車侯姓、翁姓駕駛受傷，幸經醫治後生命跡象穩定。警方到場確認共有15個彈殼和彈殼，其中1輛遭槍擊車輛留有4個彈孔、另輛車則有11個彈孔。

高雄市政府警察局表示，對於任何不法行為堅持零容忍態度，打擊暴力犯罪絕不懈怠，有信心、有決心在最短時間將涉案嫌犯查緝到案，避免二次衝突發生；也將向上溯源剷除幕後不法組織。未來會持續規劃掃蕩非法槍械專案，防制槍擊案件發生，淨化治安，維護安全生活環境。（編輯：郭諭儒）1111109