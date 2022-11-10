任司機2小時離職還撂親友持鋤頭討錢 警逮3人送辦

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高雄39歲林姓男子日前應徵司機，卻在工作2小時後離職，事後多次夥同親友向雇主索討金錢，還持鋤頭砸車。警方拘提3人到案。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高雄39歲林姓男子日前應徵司機，卻在工作2小時後離職，事後多次夥同32歲王女、31歲林男向雇主索討金錢，還持鋤頭砸車。警方拘提3人到案，依恐嚇取財、毀損等罪嫌送辦。

有民眾在PTT發文指出，做小生意的爸爸日前請了1名司機，對方只做了1天就說要離職，當晚更帶著小弟擄走爸爸，壓爸爸去銀行領錢，1個月內犯案3次以上，車也砸了、店也砸了，因此向警方報案。

高雄市政府警察局岡山分局今天說明，39歲林男10月向被害人佯裝應徵司機工作，未料工作2小時就表明要離職，隨即夥同32歲王姓女子、31歲林男向被害人索取工資，被害人因受畏懼交予新台幣7500元。

不料林男等3人陸續在11月7、8日間，多次向被害人索討金錢，見被害人不從，便持鋤頭型工具毀損被害人車輛；被害人不堪其擾，檢具相關資料報警。

檢警成立專案小組在受理報案後43小時內，在高雄市燕巢區中北路一帶，持拘票將林男等3人拘提到案，查扣作案鋤頭1把；全案訊後依恐嚇取財、毀損等罪嫌移送地檢署偵辦。

對於網路社群論壇討論，警方表示，員警已聯繫被害人表達關懷，並說明目前查處情形，並無妨礙辦案或吃案問題，嫌犯也否認有持槍押人一事。（編輯：黃世雅）1111110