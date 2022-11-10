疑設局約出少年再持刀砍傷 3人遭台中警逮捕移送

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（中央社記者蘇木春台中10日電）台中市1名少年昨天晚間遭友人設局約至霧峰區一處公園，突然遭朱姓少年持刀砍傷，朱姓少年犯案後搭同夥車輛逃逸，被害少年送醫後無生命危險，警方循線逮捕朱姓少年與共犯共3人依法送辦。

台中市警察局霧峰分局今天告訴中央社記者，警方昨天晚間10時多獲報霧峰區成功路近中正路口，有少年遭歹徒持刀砍傷，立即派遣警力到場偵辦。

警方查出，被害少年與弟弟昨天晚間10時30分，受友人17歲劉姓少年邀約前往霧峰區阿罩霧公園聊天，2人徒步至阿罩霧公園時，突遭25歲許男駕駛自小客車攔停後，16歲朱姓少年突然下車持刀對被害少年揮砍。

被害少年逃跑至成功路近中正路口時，朱姓少年持刀將他自背後砍傷手部及背部，經救護車送至亞洲大學附屬醫院救治、無生命危險，朱姓少年則在犯案後搭乘許男的自小客車逃逸。

警方獲報後組成專案小組偵辦，經調閱監視器查出涉案車輛追緝，由台中第五警分局北屯派出所員警協助查獲車輛，當場逮捕主嫌朱姓少年及接應的許男，另外循線逮捕當時也在車上的另名共犯26歲王男，專案小組並前往南投縣草屯鎮查獲朱姓少年作案用的刀械。

朱姓少年向警方供稱，因長期受被害少年嘲諷積怨，才會計畫持刀報復，警方全案訊問後，將朱姓少年等3人，依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

另外，警方也約談劉姓少年到案，他否認設局，並供稱不知道被害少年遭砍傷，仍被警方依傷害罪嫌函送法辦。（編輯：卞金峰）1111110