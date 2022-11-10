樂陞案更一審 前董事長許金龍遭判10年

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（中央社記者劉世怡台北10日電）前樂陞科技董事長許金龍被控違反證券交易法證券詐欺、侵占等罪，一審判刑18年，二審改判12年遭撤銷發回。高院更一審今天判許男10年，併科罰金新台幣6000萬元。可上訴。

許金龍被控利用不實私募密約套利，另藉回售Tiny Piece（TP）公司造成樂陞科技損害，又涉操縱股價、美化財報、侵占款項等罪，一審判刑18年，併科罰金新台幣1億元；二審的台灣高等法院改判12年，併科罰金1億元，案經上訴，最高法院認為事實有待調查釐清，撤銷發回高院更審。

高院更一審合議庭今天審酌許金龍曾任記者，擔任上櫃公司董事長期間，貪圖私利而取得私募股票伺機牟利，發動私募而取得為數非少的樂陞公司股票，復未據實申報公告，影響金融市場之秩序重大，並因而取得價差暴利。

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更一審指出，許金龍利用百尺竿頭公司名義負責人，根本無從支付新台幣48億6400萬元的增資款，有資金未到位的重大風險，卻讓投資人陷於錯誤，誤信百尺竿頭公司資力充分，而能順利完成公開收購，讓投資人購入樂陞公司股票或參與應賣，嚴重破壞證券投資市場秩序。

更一審表示，考量許金龍將樂陞公司財產視之為個人私物而侵占樂陞公司財產達350萬元，後續已返還，以及他在更一審理期間部分坦承犯行等，依違反證券交易法等罪判刑10年，併科罰金6000萬元，未扣案犯罪所得逾12億元追繳沒收，可上訴。（編輯：張銘坤）1111110