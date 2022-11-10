太魯閣號事故案將宣判 罹難者家屬回事故地悼念

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台鐵408次太魯閣號事故案歷經1年多審理，11日將在花蓮地方法院一審宣判，部分罹難者家屬10日到事故現場悼念，期待司法能還原真相。（王薇君提供）中央社記者張祈傳真 111年11月10日

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）台鐵408次太魯閣號事故案歷經1年多審理，明天上午將於花蓮地方法院一審宣判。幾名罹難者家屬今天中午到事故現場悼念，期待司法能還原真相，並有效避免相同憾事再次發生。

台鐵408車次太魯閣號2021年4月2日行經花蓮清水隧道北口時，與工地主任李義祥、移工華文好操作不慎導致滑落軌道的吊卡車發生碰撞，造成49人死亡、逾200人輕重傷。

花蓮地檢署調查，李義祥與華文好於連假期間違法施工，駕駛吊卡車至工地不慎熄火於便道斜坡，無法發動，李義祥未通知車輛維修業者協助，自行駕駛怪手企圖移動吊卡車脫困，卻讓車輛滑落軌道，事發後未通報台鐵等相關人員，導致行經列車反應不及撞上，釀成台鐵近年來最嚴重死傷事故。

刑事部分李義祥被依過失致死、肇事逃逸、過失毀壞軌道、採購法、過失傷害、業務上文書登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法等8罪起訴，除肇事逃逸外皆認罪；華文好被控過失致死、過失毀壞軌道、過失傷害等3罪，全否認犯行。

全案歷經花蓮地方法院合議庭審理1年多，將於明天上午9時30分宣判。

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罹難家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君1年多來陪伴家屬參與每次開庭，今天她接受媒體採訪指出，每次審理都是對家屬的傷口一再撕裂，家屬盼透過司法追求正義，「不要再有人跟他們一樣傷心」。

王薇君說，明天將有多名家屬到場聆聽判決，今天中午她陪同4名罹難者家屬重回事故地悼念，和天上的家人說話，提到明天即將宣判，希望天上的家人們能放心。 （編輯：黃世雅）1111110