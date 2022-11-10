涉現金賄選 嘉縣梅山鄉代參選人10萬元交保

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）嘉義縣梅山鄉第1選區某鄉代參選人、嘉義縣第4選區議員參選人樁腳王姓男子均涉嫌以現金賄選，今天遭嘉檢傳喚到案，檢方晚上複訊後，分別諭令以新台幣10萬元、3萬元交保。

檢警表示，日前接獲檢舉，指稱梅山鄉某鄉民代表參選人涉嫌以1票1000元向選民買票，同時還透過樁腳郭姓男子、鍾姓女子協助以現金賄選。

調查局嘉義縣調查站、嘉義縣警察局竹崎分局連日蒐證後，嘉義地檢署今天指揮調查官、警方執行搜索，並傳喚鄉代參選人，以及樁腳郭男、鍾女及多名選民到案說明。

偵訊時，郭男及鍾女坦承協助賄選，且有選民坦承有收到現金。警方於晚上移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，認為參選人犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要性，諭令以10萬元交保，郭男、鍾女分別以2萬元、5000元交保。其他選民均請回。

另外，檢警日前接獲檢舉，指嘉義縣第4選區某議員參選人涉嫌透過樁腳王姓男子現金賄選，以1票1000元向選民買票，盼獲投票支持。

嘉義縣警察局連日蒐證後，嘉義地檢署今天指揮警方執行搜索，並傳喚樁腳王姓男子及多名選民到案說明，王男於晚上被移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，諭令以3萬元交保。到案的選民均請回。（編輯：黃世雅）1111110