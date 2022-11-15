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北屯重劃區噪音車擾人 中市警1晚攔查7改裝車開罰

2022/11/15 15:25（11/15 15:46 更新）
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台中市警方10日會同有關單位，在北屯區重劃區內針對改裝排氣管噪音車執行「環、警、監聯合稽查」，當晚便查獲7輛噪音車開罰。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月15日
台中市警方10日會同有關單位，在北屯區重劃區內針對改裝排氣管噪音車執行「環、警、監聯合稽查」，當晚便查獲7輛噪音車開罰。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月15日
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（中央社記者蘇木春台中15日電）中市警日前會同有關單位，在北屯區重劃區內針對改裝排氣管噪音車執行「環、警、監聯合稽查」，當晚查獲7輛改裝噪音車，除依規定開出罰單告發，並限期改善複驗合格為止。

台中市警察局第五分局今天告訴中央社記者，機捷特區及單元12重劃區為北屯區新興重劃區，人口急遽成長也衍生出居住安寧問題，常接獲民眾投訴夜深人靜時，有車輛發出噪音影響住宅區寧靜。

台中第五分局結合取締酒駕勤務，於10日晚間會同台中市政府環保局、台中區監理所，針對重劃區聯外道路封閉北屯區松竹路與北屯路口，實施「環、警、監聯合稽查」，鎖定「改裝排氣管」及「酒後駕車」等違規加強取締。

據警方統計，當天共攔查變更排氣管噪音車7輛，不合格車輛將依噪音管制法規定告發，共計罰鍰新台幣1萬3500元，並限期改善至複驗合格為止。

警方並表示，今年至今，台中第五分局執行「環、警、監聯合稽查」專案勤務共計10場次，總計攔查檢驗不合格噪音車達36件，另通報197件噪音車輛。（編輯：陳仁華）1111115

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