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登八仙山松鶴線腳痛無法走 消防人員漏夜背下山

2022/11/15 15:44（11/15 16:06 更新）
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曾姓男子與夏姓女子相約攀登台中市和平區八仙山松鶴線，夏女因左膝蓋疼痛無法行走，消防搜救人員協助將她背負到松鶴登山口，2人自行返家。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月15日
曾姓男子與夏姓女子相約攀登台中市和平區八仙山松鶴線，夏女因左膝蓋疼痛無法行走，消防搜救人員協助將她背負到松鶴登山口，2人自行返家。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月15日
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（中央社記者趙麗妍台中15日電）曾姓男子與夏姓女子相約攀登台中市和平區八仙山松鶴線，夏女因左膝蓋疼痛無法行走，向台中市消防局求援，消防局出動4名搜救人員，將夏女背負到松鶴登山口，2人自行返家。

台中市消防局今天表示，14日晚間接獲民眾報案，30歲曾姓男子、32歲夏姓女子一起攀登和平區八仙山松鶴線，夏女因為腳部疼痛無法行走，請求消防局支援，遂派遣谷關、和平分隊共4人前往救援。

搜救人員在步道約2.2公里處接觸夏女，她意識清楚，左膝蓋疼痛無法行走，需背負下山，因天色昏暗及地勢陡峭，消防局加派第二梯次4人前往支援。

深夜11時44分，第二批搜救人員在步道上第二電塔處與第一梯次搜救人員會合，輪流背負夏女抵達松鶴登山口後，夏女表示不需送醫，自行返家。（編輯：郭諭儒）1111115

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