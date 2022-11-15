遠通電收ETC官司逆轉 更一審判須賠1700萬違約金

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（中央社記者劉世怡台北15日電）遠通電收不服高公局以國道電子收費ETC利用率未達標而裁罰逾4億元，提起確認懲罰性違約金債權不存在訴訟。一審勝訴，二審也勝訴但遭三審廢棄。更一審今天判遠通須賠1700萬元。

交通部高速公路局與遠通電收的官司，主要是高公局在民國102年，以國道電子收費ETC利用率未達合約標準，且改善作為不足，按日處新台幣50萬元的懲罰性違約金，並回溯自100年4月15日起至102年8月16日止，共計開罰4億2750萬元懲罰性違約金。

遠通電收不服挨罰，提起確認懲罰性違約金債權不存在訴訟；台北地院認為，高公局舉證不足，空言主張利用率落後代表遠通電收服務品質有違失及財務狀況不佳，本件無從認定遠通電收有違約，判高公局對遠通電收開罰的懲罰性違約金不存在。

高公局不服，提起上訴，二審台灣高等法院也判債權不存在，而駁回上訴。案經上訴，三審最高法院廢棄原判決，發回台灣高等法院更審。

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高院更一審今天認定，遠通電收在100年至102年未達約定利用率，已違反約定，並導致高公局額外花費23個人工收費站的人事成本及非人事費支出，已嚴重影響高速公路收費營運管理且情節重大，自構成違約。

更一審指出，遠通電收固有長達855日利用率落後的違約情形，但已依100年提出經高公局同意的整體解決方案，已有相當付出以履行契約，衡量遠通電收履行契約等一切情形，酌減違約金為1700萬元。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1111115