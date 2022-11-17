槍殺宮廟主委未遂 威震聯盟首腦另涉地下匯兌遭訴

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（中央社記者林長順台北17日電）威震聯盟吳姓首腦涉出資找槍手槍殺萬華黃姓宮廟主委未果，遭檢方起訴。台北地檢署查出，吳男另涉組織犯罪、地下匯兌、賭博等罪，今天追加起訴吳男等9人，並請法院從重量刑。

檢警調查，吳男曾因槍擊殺人案遭判處無期徒刑定讞，民國106年假釋出獄後，自組威震聯盟，目前仍在假釋期間，他因不滿台北市萬華區某宮廟黃姓主委介入調處債務，涉嫌與2名劉姓員工共謀，出資招募梁姓男子、張姓男子擔任殺手槍殺黃男。

檢警查出，張男於今年2月19日上午前往由黃男擔任主委的宮廟蹲點伺機開槍，但遲遲不敢動手；2月20日晚間，張男不堪遭吳男員工追問暗殺進度，走投無路下與梁男一起向黃男坦承受吳男指示準備暗殺，希望尋求庇護，全案因而曝光。

台北地檢署今年9月間依預備殺人罪嫌起訴吳男、2名劉姓員工、梁男、張男共5人。

檢警進一步追查，發現吳男為首的「威震聯盟」，以台北市大同區、萬華區為主要活動範圍，從事暴力恐嚇取財、槍擊殺人或恐嚇等非法活動，並投資麻將賭場獲取不法鉅額利益壯大組織。

檢警發現，吳男在槍擊黃姓宮廟主委失敗後，心有不甘，指示聯盟成員持槍到黃男擔任實際負責人的工程公司前，朝公司大門及門外的黃男座車開槍掃射。

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檢警查出，吳男於今年3、4月間結識地下匯兌業者謝姓男子後，將經營賭場的數千萬資金交由謝男以地下匯兌方式，匯到國外。

台北地檢署今天依組織犯罪、洗錢、賭博等罪追加起訴吳男等9人。檢察官認為，吳男短期內策劃多起重大槍擊事件，目無法紀，嚴重破壞社會治安，危害社會安全及一般民眾生命安全，建請法院從重量刑，並請法院羈押禁見吳男。（編輯：方沛清）1111117