抖音貼文惹糾紛 新北警查緝2殺人未遂犯嫌到案

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市中和區住宅發生持開山刀殺人案，新北市警方漏夜追緝，今天上午循線在新莊區某汽車旅館逮捕2名在逃嫌疑人；他們涉嫌在場動手施暴被害人，詢後將以殺人未遂罪嫌移送。

新北市中和警分局發布新聞表示，警方於16日晚間18時24分獲報，中和區景新街某住宅大樓有糾紛、傷害案件，同時有2人受傷。

分局長李建廣率偵查隊、轄區安平派出所到場處理，現場發現有溫姓被害人及楊姓犯嫌。

警方初步瞭解，楊嫌不滿溫姓被害人於影音社群「抖音」貼文內容，夥同其他3名犯嫌持開山刀至溫姓男子住家理論。爭執過程中，發生言語、肢體衝突，被害人遭到刀傷；楊嫌遭反擊也受傷致不及逃跑，遭警方當場逮捕，其餘3名犯嫌搭計程車逃逸。

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偵查隊副隊長田啟廷上午接受聯訪表示，立即組專案小組調閱監視器、查訪醫院、附近住家並比對釐清後，掌握在逃嫌疑人包括著手施暴的陳姓、黃姓犯嫌，及在場助勢的李姓犯嫌。

警方漏夜追緝，查出陳男等3嫌作案後，不斷換搭計程車，往泰山、新莊、蘆洲、三重等區地迂迴逃逸，企圖規避警方查緝。經警方持續過濾上百隻監視器追蹤，並查訪數10家旅館、大樓、出租套房，今天上午7時40分許，在新莊區後港一路的汽旅查獲黃姓、陳姓共犯到案，將於詢問後，以殺人未遂罪嫌移送。（編輯：方沛清）1111117