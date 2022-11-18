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南投縣某議員候選人涉現金買票 遭收押

2022/11/18 10:13（11/18 10:32 更新）
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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）南投縣某王姓議員候選人涉嫌透過樁腳以1票新台幣500元買票，樁腳先遭收押，檢方再拘提這名王姓議員候選人到案，訊後聲押禁見，法院今天凌晨裁准。

南投地方檢察署今天發布新聞稿表示，偵辦南投縣某縣議員候選人涉現金賄選案，檢察官連夜偵訊張姓樁腳、選民等人後，認為張姓樁腳涉違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，聲請羈押獲准後，向上追查到這名涉案議員候選人，昨天拘提到案。

南投地檢署指出，這名議員候選人涉嫌今年10月下旬起透過張姓樁腳等人，向選民以1票500元交付賄賂，查賄團隊通知張姓樁腳、選民等人到案釐清，並扣得犯罪所得共計8500元。

地檢署表示，張姓樁腳有勾串證人及滅證之虞，先向法院聲請羈押獲准，進一步查得資金來源是這名議員候選人後，再拘提這名議員候選人到案，經實施附帶搜索，扣得現金3萬7000元及名冊等物。訊後認涉案議員候選人有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押並禁止通信接見。

南投地檢署指出，這起賄選案由檢察官鄭宇軒指揮法務部調查局南投縣調查站、中部地區機動工作站、南投縣警察局南投分局、警政署刑事警察局偵查第六大隊第一隊共同偵辦。（編輯：戴光育）1111118

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