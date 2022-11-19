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男子登山滑落邊坡30公尺 14小時後爬上步道求援

2022/11/19 14:37（11/19 15:01 更新）
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30歲楊姓男子18日攀登台中市和平區八仙山，下山時不慎滑落邊坡，就地休息14小時後，19日上午自行爬上步道求援，救難人員到場協助男子下山。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月19日
30歲楊姓男子18日攀登台中市和平區八仙山，下山時不慎滑落邊坡，就地休息14小時後，19日上午自行爬上步道求援，救難人員到場協助男子下山。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月19日
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（中央社記者趙麗妍台中19日電）30歲楊姓男子18日攀登台中市和平區八仙山，下山途中因想上廁所，不慎滑落邊坡30公尺，就地休息14小時，今天上午爬上步道求援，救難人員趕抵現場協助他下山。

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台中市消防局今天表示，上午6時34分接獲民眾通報，弟弟昨天攀登八仙山，但下午4時上廁所時，不慎滑落邊坡30公尺，因訊號不好就地休息，今天上午6時爬上步道後求援。

台中市消防局立刻派遣谷關、和平分隊共4人前往救援。搜救人員在8時49分接觸楊男，左腳、頭部擦傷，意識清楚，可以自行行走，救難人員陪同楊男下山，10時15分抵達登山口，自行返家。（編輯：郭諭儒）1111119

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