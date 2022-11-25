黃明昭：全國7000警力維護選前之夜治安

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為維護選前之夜治安，新北市警察局向中央申請機動保安警力，將在現場發生惡意、蓄意滋事或妨害社會大眾安全事件，且演化成群眾暴力時，採取強力壓制嚴辦。（新北市警察局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月25日

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）內政部警政署長黃明昭今天表示，全國有7000名警力維護今晚選舉造勢的交通與治安，明天會投入更多人維護選務安全。感謝全國警力與民力投入，各警局也妥善規劃讓選舉平順。

新北市警局表示，黃明昭重視選前之夜及投開票日安全維護工作，今天下午前往新北市警局，聽取警局長黃宗仁與各單位維安報告與勤務規劃。

黃明昭接受聯訪時表示，今晚選前之夜，新北市有藍綠兩場造勢晚會，加上周邊有「新北歡樂耶誕城」的活動舉行；因人流與交通交織衝擊在一起，他要求市警局在交通與安全要加強疏導與強化作為。

黃明昭說，新北市警局投入867名警力，維護今晚的治安與交通，且有萬全準備，相信可以圓滿完成任務，他特別謝謝黃宗仁與各勤務單位將士用命。

黃明昭也藉機感謝全國警察同仁賣力維護安全與查察賄選，他說，成績有目共睹。全國有7000名警力投入今天晚上的造勢活動維安，明天會投入更多人在選務工作，相信新北市警局與各縣市警局有妥善規劃勤務，警力與民力一起維護選務治安。

新北市警局表示，除規劃交通動線，管制交通與疏導遊覽車上下車、停車地點，也向中央申請機動保安警力，對現場惡意、蓄意滋事或妨害社會大眾安全，演化成群眾暴力時，將強力壓制嚴辦。（編輯：張銘坤）1111125

警政署長黃明昭（左）25日下午前往新北市警察局，聽取各單位針對選前之夜及投開票日維安工作等相關報告，了解警力安排規畫。（新北市警察局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月25日

警政署長黃明昭（後中）關注九合一選舉選前之夜及投開票日安全維護工作，25日下午前往新北市警察局，聽取局長黃宗仁（後左）與各單位的維安報告，了解相關安排規畫。（新北市警察局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月25日