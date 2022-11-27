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竹南假日之森溺水意外 外籍移工送醫不治

2022/11/27 12:10（11/27 12:41 更新）
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苗栗縣竹南鎮假日之森海域27日發生溺水意外，一名外籍移工下海游泳後不見蹤影，經海巡、消防人員搜救尋獲時已無呼吸、心跳，送醫搶救仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月27日
苗栗縣竹南鎮假日之森海域27日發生溺水意外，一名外籍移工下海游泳後不見蹤影，經海巡、消防人員搜救尋獲時已無呼吸、心跳，送醫搶救仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月27日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣竹南鎮假日之森海邊上午發生溺水意外，一名外籍移工下海游泳後不見蹤影，經海巡、消防人員搜救尋獲，但已溺水失去生命跡象，雖經送醫搶救，仍回天乏術。

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苗栗縣消防局上午7時47分接獲報案，竹南鎮假日之森水域有移工下水游泳後，溺水求救並失去蹤影，消防局立即派遣竹南分隊人車前往，會同海巡人員搜救，經海巡人員尋獲溺水者時已無呼吸、心跳，消防隊接手實施CPR，並送往為恭醫院。

溺水移工經送醫搶救，仍宣告不治。警方初步了解，死者和一群友人前往遊玩，疑似一時興起下海游泳，卻一去不返，友人驚覺狀況不對，急忙請求協助，但還是為時已晚，確切溺水原因仍待進一步調查釐清。（編輯：陳仁華）1111127

#假日之森
#消防局
#為恭醫院
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