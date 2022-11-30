北市警追查電纜線竊案 通緝犯躲天花板仍落網

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台北市南港一處山區空地有大批電纜線遭竊，市價約新台幣30萬元，警方獲報清查發現王姓、黃姓男子涉案重大，且黃男為涉及多案的通緝犯，經跟蹤埋伏將2人逮捕到案；現場還查獲毒品殘渣袋及吸食器等證物。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年11月30日

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北市南港某山區空地有大批電纜線遭竊，市價約新台幣30萬元，警方獲報清查發現王姓、黃姓男子涉案重大，警方搜捕時，黃男躲入天花板內仍被逮，經查黃男為涉及多案的通緝犯。

台北市警察局南港分局今天發布破案新聞資訊，舊莊派出所長陳怡婷表示，轄內山區某處空地10月底遭2名竊賊偷走大批電纜線，警方獲報後調閱監視器追查發現，其中1名竊賊為轄區慣竊，且犯案後為躲避查緝還藏身於新北市偏遠山區。

警方調查發現，黃男自知身涉及多案遭通緝，為躲避警方查緝，與共犯王男不僅藏身偏遠山區，且都選擇在深夜或清晨時段出沒。

警方擴大追查及調閱相關監視器分析黃、王2嫌出沒範圍，成功掌握2嫌行蹤及藏匿於新北市雙溪山區一處民宅內。

警方見時機成熟發動搜捕行動，應門的王嫌向警方否認有共犯，但員警入屋搜查時隱約聽到天花板有聲響，經循聲辨位揪出試圖躲避的黃嫌，查出他還是毒品及偽造文書通緝犯。

警方還在客廳桌上起出安非他命毒品殘渣袋及吸食器，將2嫌依違反毒品危害防制條例現行犯逮捕，警詢後依竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌將2嫌移送地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1111130