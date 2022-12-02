跨國親權案 北院裁定女童寒暑假赴義大利與父生活

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（中央社記者林長順台北2日電）台灣詹姓女子與義大利籍藍姓男子為爭取女兒親權，在台北地方法院提起改定親權行使訴訟。北院今天裁定，女童寒暑假赴義大利10天、30天，與父親共同生活。

詹女與藍男爭取女童監護權案，台北地方法院裁定詹女須交付女童給藍男，詹女不服提起抗告，最高法院今年2月間駁回抗告確定。詹女向憲法法庭聲請終局裁定裁判憲法審查。

憲法法庭認為，最高法院的確定終局裁定關於未成年子女最佳利益判斷，牴觸憲法保障未成年子女人格權及人性尊嚴意旨，判決原裁定應予廢棄，發回最高法院。最高法院今年10月間廢棄原裁定，發回台北地方法院更為裁定。

北院今天裁定，為強化子女與父在母國的直接及私人關係，要女童利用寒暑假時入境義大利，與父親及親屬在義大利共同生活各10日、30日，並回復女童對義大利的身分權利。

北院指出，依女童之前在北院的陳述，雖然沒有於寒暑假赴義大利的意願，但深究其原由，子女想念爸爸卻不想見面的矛盾言詞，實是受其先前非法被擅帶的創傷經驗，在親情衝突下，面臨兩難而有忠誠議題，在此狀況下，女童的回應未必符合自身真意。

北院表示，女童父母因國際強奪子女事件而互不信任，不僅使子女喪失雙重國籍的語言文化優勢，反致子女具與國際父母分離及被拐帶的創傷經驗。北院為重建兩造共親職的合作關係，並期子女得回復其原應具有雙重國籍的特有資源，轉介兩造及子女做個別、親子諮商或諮詢。

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北院在裁定中提醒女童父母，兩造不論目前或未來為同住方或探視方的角色，應協助子女袪除前因受非法擅帶離境的經驗而憂心「會被偷偷帶走」，陷於父母僅可二擇一同住的困境，並應促進子女與他方間親子關係，使子女自由且自在往來於國際父母間，否則即屬非適任親權人之舉。

北院表示，如果兩造有不配合裁定內容或逾期交付子女與他方，北院將酌列為非友善父母行止，作為本案親權裁判的重要參考。（編輯：方沛清）1111202