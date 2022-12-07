選新北市議員涉送中國製快篩試劑 檢約談20餘人

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新北地檢署接獲檢舉指稱，新黨新北市蔡姓議員候選人涉以親友名義自中國進口大量快篩試劑送人。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者高華謙新北7日電）新北地檢署接獲檢舉指稱，新黨新北市蔡姓議員候選人涉以親友名義自中國進口大量快篩試劑送人，涉違反公職人員選罷法及醫療器材管理法罪嫌，檢方今天約談20餘名被告到案。

新北地檢署今天發布新聞稿表示，新北市蔡姓議員候選人今年5月到6月間涉以親友名義自中國進口大量快篩試劑送人，涉嫌違反公職人員選舉罷免法及醫療器材管理法未經核准輸入醫療器材罪嫌。

新北地檢署檢察官指揮法務部調查局新北市調查處機動工作站等司法警察機關，今天兵分12路搜索蔡姓被告位在新北市中和區住家等地，查扣數箱快篩試劑等物證，並約談蔡姓、游姓、陳姓與張姓等約20餘名被告到案。

九合一選舉已結束，新北地檢署指出，檢察官仍積極偵辦相關選舉情資，這件案子在選舉前即擬訂計劃，定在今天執行。（編輯：戴光育）1111207