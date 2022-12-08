看中職喊打假球還對工作人員比中指 男判拘役45日

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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市李姓男子今年5月間前往台中洲際棒球場觀看球賽，卻在場內大喊「味全龍打假球」，還對前來制止的工作人員比中指，被中職提告後，台中地院依公然侮辱等罪判處他拘役45日，可上訴。

台中地院判決書指出，51歲李男於民國111年5月29日晚間，前往台中洲際棒球場觀看中華職棒大聯盟舉辦的味全龍與中信兄弟的例行賽。

李男在觀看比賽時，突然在觀眾席大喊「味全龍打假球」、「味全龍又在打假球喔，不要臉」等語，中職所屬場務人員許男見狀上前制止，李男當場對許男以左手比出中指，雙方爆發口角後，警方獲報到場處理。

案經中職聯盟與許男委任律師對李男提告，台中地檢署偵辦後依公然侮辱罪嫌將他起訴。

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台中地院審理時，法官審酌，李男僅因不滿職棒比賽結果，竟在無相當證據及未經查證情形下，憑個人主觀臆測，在棒球場觀眾席大喊打假球等言詞，並遭現場轉播及在場觀眾共聞，毀損球隊所屬球員建立的運動精神與專業形象，李男甚至對前來制止的人員以比中指方式侮辱。

台中地院審理後，雖李男坦承犯行、表達和解意願，但中職聯盟及許男均表示無和解意願，全案依誹謗及公然侮辱罪判處李男拘役45日、得易科罰金。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1111208