租套房囤放上億元毒品 警逮2嫌送辦

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（中央社記者劉建邦台北10日電）幫派成員彭姓男子等2人把套房當成囤放毒品倉庫，且用真空茶葉包裝偽裝，內放愷他命及安非他命。台北市刑警大隊掌握線索逮人，搜出黑市價新台幣上億元毒品，警詢後送辦。

台北市刑事警察大隊今天召開記者會，副大隊長吳坤財指出，掃黑專責隊經分析偵辦過的毒品案資料發現，有幫派分子在桃園附近販毒，發現與竹聯幫關係密切的35歲彭姓男子與47歲的徐姓男子涉重嫌。

警方查出，彭姓男子與徐姓男子是販毒集團交代專門管理放置毒品的人員，2人分別在桃園市桃園區、新北市中和區承租套房，作為放置毒品的倉庫，為規避查緝，毒品會放置在真空的茶葉包裝內。

警方說，販毒集團要求彭姓男子與徐姓男子各自負責桃園市、新北市的販毒網絡，且都是交給下游對外兜售毒品，涉嫌製造斷點。

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警方掌握線索多月，日前派大批幹員前往彭姓男子等2人承租的套房內搜索，當場逮捕正要進入套房取貨的2人，並搜出12.9公斤安非他命及43公斤的愷他命等物，2批毒品黑市價分別為新台幣上億元及3000多萬元，不排除此批毒品是透過走私來台。

警詢後依毒品危害防制條例罪嫌把彭姓男子等2人移送桃園地檢署偵辦，2人遭聲押禁見。北市刑大指出，將持續掃蕩涉入毒品犯罪的幫派，且會溯源偵辦，並刨根斷掉不法金流。（編輯：李錫璋）1111210