母子失散20年 高雄仁武警攔查違規意外助團圓

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70歲藍姓婦人20年前因故離家，因希望有生之年再見兒子一面，求助警方協尋。高雄仁武警方6日攔查交通違規的46歲高姓男子，赫然發現高男就是藍婦兒子，成功助母子團圓。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月11日

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）70歲藍姓婦人20年前因故離家前往台中居住，因盼有生之年能再見兒子一面，返回高雄求助警方協尋。仁武警方6日巡邏攔查46歲高姓男子，赫然發現高男就是藍婦兒子，成功助母子團圓。

高雄市警察局仁武分局今天新聞稿表示，6日下午5時許，仁武分局鳥松分駐所員警巡邏，行經鳥松區中正路與長青路口時，看到46歲的高姓男子騎乘機車抽菸違規而將其攔停，結果發現高男正是藍婦要找的兒子。

警方表示，經查高姓男子為協尋失蹤人口，經核對身分赫然發現是藍婦報失蹤、已失散20多年的兒子，員警立即協助高男與人在台中的藍婦聯絡。

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據了解，藍婦20年前因不堪家暴，獨自離家前往台中居住，多年來未與家人聯絡，今年11月曾回高雄尋親，但舊家已改建，找不到家人；因希望有生之年能與兒子見面，苦無對策下，前往鳳山分局五甲派出所請警方幫忙尋人。

警方找到高男後，立即通知藍婦，讓母子透過電話相認。高男跟媽媽說，自己也找了她好久，沒想到有機會重逢，情緒激動不已，2人也相約農曆過年時再相聚團圓。警方替高男辦理撤尋手續後，高男也頻向警方道謝。（編輯：黃世雅）1111211