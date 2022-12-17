更多編輯台推薦新聞：
只生母雞、70億隻公雞免死 以色列新基因技術盼顧動物權
科技

只生母雞、70億隻公雞免死 以色列新基因技術盼顧動物權

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎
生活

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看
產經

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

彰縣2人無呼吸心跳送醫 消防局籲民眾做好保暖

2022/12/17 12:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰縣昨天傍晚至今天上午8時為止，有2名送醫前已無呼吸心跳案例，分別為58歲女性、89歲男性；彰縣消防局指出，無法判定是否和天冷有關，籲民眾做好保暖。

彰化縣消防局上午發布新聞指出，昨天傍晚至今天上午8時為止，受理急病救護案件有25件，其中非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳）案件有2件，分別是一名彰化市58歲女性及二林鎮89歲男性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消防局指出，無法確認到院前無呼吸心跳的原因，消防人員出勤時，患者處於無心跳及呼吸狀態，不代表猝死，送醫後仍有可能因急救恢復心跳呼吸，呼籲民眾做好保暖。

寒流來襲，氣溫驟降，彰化縣政府發布新聞指出，縣府昨晚起啟動低溫關懷機制，在彰化市老人文康活動中心以及員林市員林公園發放熱食及外套、手套、毛帽及暖暖包等禦寒物資給街友，社福單位也提供臨時收容處所，街友們可撥打1957社會福利諮詢專線求助。（編輯：謝雅竹）1111217

#消防局
#彰縣消防局
#彰化縣消防局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族