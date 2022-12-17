彰縣2人無呼吸心跳送醫 消防局籲民眾做好保暖

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰縣昨天傍晚至今天上午8時為止，有2名送醫前已無呼吸心跳案例，分別為58歲女性、89歲男性；彰縣消防局指出，無法判定是否和天冷有關，籲民眾做好保暖。

彰化縣消防局上午發布新聞指出，昨天傍晚至今天上午8時為止，受理急病救護案件有25件，其中非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳）案件有2件，分別是一名彰化市58歲女性及二林鎮89歲男性。

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消防局指出，無法確認到院前無呼吸心跳的原因，消防人員出勤時，患者處於無心跳及呼吸狀態，不代表猝死，送醫後仍有可能因急救恢復心跳呼吸，呼籲民眾做好保暖。

寒流來襲，氣溫驟降，彰化縣政府發布新聞指出，縣府昨晚起啟動低溫關懷機制，在彰化市老人文康活動中心以及員林市員林公園發放熱食及外套、手套、毛帽及暖暖包等禦寒物資給街友，社福單位也提供臨時收容處所，街友們可撥打1957社會福利諮詢專線求助。（編輯：謝雅竹）1111217