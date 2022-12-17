嘉檢第2波當選無效之訴 2鄉代1村長當選人中箭

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）嘉義地檢署於2日公告各候選人當選人名單當日，即提起5起當選無效訴訟，近日又提起3起當選無效訴訟，包括民雄、新港及溪口鄉的2名鄉民代表及1名村長當選人。

嘉義地檢署表示，九合一選舉當選名單12月2日公布，檢察官對於涉賄選遭查獲而偵結提起公訴、卻仍當選者提出當選無效之訴。

這次嘉義地區第1波當選無效之訴的對象，包括中埔鄉蔡姓村長、竹崎鄉戴姓鄉代、嘉義市西區黃姓里長、梅山鄉簡姓村長及梅山鄉葉姓鄉代等5人，分別涉及現金、選舉搓圓仔湯或免費餐宴等方式行賄。

嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，近日又提起3起當選無效訴訟，包括民雄鄉黃姓村長當選人涉及現金賄選案，透過樁腳向選民賄選，黃姓村長及樁腳於8日遭檢方起訴，檢方並對黃姓村長提起當選無效之訴。

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溪口鄉何姓鄉代當選人涉及現金賄選案，何姓鄉代當選人透過鄰里關係，親自家戶拜訪，以每票新台幣1000元對價，向選民現金賄選，13日遭檢方起訴，並提起當選無效之訴。

另外，新港鄉林姓鄉代當選人的前岳父林姓男子涉及現金賄選案，16日遭檢方依違反選罷法起訴，檢方認為現今選戰動員投入人力、物力甚為龐大，候選人為統籌選戰進行，組織分層各司其職，林姓鄉代雖非親自買票，而是透過關係密切的前岳父交付選民金錢，因此，對林姓鄉代提起當選無效之訴。（編輯：謝雅竹）1111217