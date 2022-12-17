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八仙山步道2人不適難行 台中消防局馳援助送醫

2022/12/17 20:12（12/17 20:51 更新）
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台中市消防局17日獲報，2名登山客在和平區八仙山步道受傷或不適，隨即出動人員前往救援，並協助傷患下撤至登山口，由救護車送醫。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月17日
台中市消防局17日獲報，2名登山客在和平區八仙山步道受傷或不適，隨即出動人員前往救援，並協助傷患下撤至登山口，由救護車送醫。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月17日
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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市消防局今天接獲報案，指稱有2名登山客在和平區八仙山步道受傷或不適，隨即出動人員前往救援，晚間6時許協助2傷患下撤到登山口，再由救護車送東勢農民醫院治療。

消防局指出，下午3時許獲報，指稱有登山團26人登八仙山步道，約在步道3.5K處一名60歲劉性女子不慎跌倒，手疑似骨折，另有一名63歲男性登山客頭痛，請求救援。

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消防局獲報後，派遣谷關、和平消防分隊出動警備車2輛、救護車1輛，警消6人前去救援，下午3時50分傷者電話通知，已下撤至八仙山步道2.5K處。

搜救人員於下午4時57分在八仙山步道1.5K處接觸到傷患，消防局表示，經評估後女性傷者為手部脫臼，男性患者為頭部疼痛，都意識清楚，給予包紮處置後，協助2名傷患下撤，晚間6時2分到達登山口，再由救護車送東勢農民醫院治療。（編輯：戴光育）1111217

#消防局
#八仙山
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