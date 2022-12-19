更多編輯台推薦新聞：
梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎
運動

梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake
科技

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...
生活

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

苗栗男子遭山豬攻擊 全身多處咬傷送醫

2022/12/19 17:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣南庄鄉55歲羅姓男子，今天前往山區農作時突然遭山豬攻擊，導致全身多處遭咬傷，經消防隊員送醫救治，所幸無生命危險。

苗栗消防局下午1時許接獲通報，南庄鄉田美村有民眾遭山豬攻擊咬傷，隨即派遣南庄分隊救護人車前往救援，抵達現場看到羅男意識清楚、生命跡象穩定，4肢有多處撕咬傷痕，還好沒有大出血傷口，救護人員立即進行包紮送醫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

家住頭份市的羅男向救護人員表示，上午前往南庄鄉田美山區農園工作，中午時分突然竄出1頭山豬，朝著他攻擊，因為被撞倒在地面，用手腳保護身體，才會遭到咬傷，直到山豬離去後，趕緊向附近住家求救。

苗栗縣政府農業處長陳樹義告訴中央社記者，多年前南庄也曾發生山豬攻擊民眾事件。他說，山豬不屬於保育類動物，通常是公山豬處於發情期，或是母山豬為了保護小豬，比較會做出攻擊行為，因此呼籲民眾在野外遇到山豬，應避免正面衝突，可爬至高處躲避，或製造聲響，讓山豬主動離去，以確保安全。（編輯：方沛清）1111219

#陳樹義
#南庄分隊
#苗栗消防局
陳樹義
苗栗大閘蟹上市開賣 益生菌優化養殖質量上揚
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族