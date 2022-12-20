為500元與夫口角尋短 婦害稚女溺斃判13年定讞

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（中央社記者蕭博文台北20日電）台中市陳姓婦人因500元手尾錢與丈夫爭吵，帶2歲10月大的女兒至苗栗海邊輕生，導致女童溺斃。一、二審均依故意對兒童犯殺人罪判陳婦13年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

一審苗栗地方法院新聞稿指出，陳姓婦人於民國110年1月間，因丈夫母親所留的手尾錢新台幣500元遺失，與丈夫口角後心情低落，同年月25日下午獨自帶女兒外出意圖尋短。

110年1月26日上午，陳姓婦人帶女兒從苗栗縣通霄鎮白沙屯附近岸邊一路走向海中，2人均遭海浪沖倒而跌落水中，再由海浪推回岸邊，女童因而溺水。

陳婦見女兒溺水後將女兒抱到堤防附近涼亭內，但未施以急救或向人求援；苗栗警消受理家屬報案透過手機定位協尋，會同海巡單位尋獲母女，但女童已癱軟無意識，送醫搶救不治。

一審認為，依陳婦離家出走前與丈夫的通訊軟體對話內容，及陳婦離家後隨即將手機關機、刪除通訊軟體等行為模式判斷，足以認定案發時陳婦確實已萌生帶女兒尋短的念頭，行為應屬成年人故意對兒童犯殺人犯行。

陳婦及辯護人辯稱女童遭浪絆倒，且陳婦當時精神不佳且慌張才延誤通報，應僅成立過失致死罪；但一審認為，若非女童遭母親帶往海中較深處，縱使在沙灘上被絆倒，應不至於發生跌落海中而溺水窒息的結果。

一審審酌，陳婦無理剝奪女兒寶貴生命，犯後對案發過程多避重就輕，無從認定有悔意，另考量陳婦無前科，案發時心理狀態處於有尋短意念，並已獲丈夫原諒，依成年人故意對兒童犯殺人罪判處有期徒刑13年。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，仍判處陳婦13年徒刑；陳婦上訴最高法院，日前遭駁回，全案定讞。（編輯：張銘坤）1111220