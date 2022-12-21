警執勤撞殘女騎士 桃園八德分局被判國賠555萬元

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（中央社記者高華謙、葉臻新北21日電）桃園市姜姓員警為追緝拒檢車將楊姓女騎士撞成重傷，姜員的刑事部分被判刑5月定讞；楊女家屬另提國賠，一審今天判桃園八德警分局應賠楊女與其父母共新台幣555萬元。可上訴。

對此，八德警分局表示，意外發生當下員警並無足夠的反應時間，針對這起案件會再上訴。

刑事判決書指出，桃園市政府警察局八德分局大安派出所姜姓員警於民國107年執行巡邏勤務時，發現一輛違停車輛車主是竊盜治安顧慮人口，但對方拒絕攔查，並加速逃逸。

對方拒絕攔查並加速逃逸，判決書表示，姜員立即啟用警示燈及警鳴器追趕，行經新北市鶯歌區鶯桃路658巷口時，因闖紅燈撞上騎機車的楊女，造成楊女頭部創傷併腦出血、顱底骨骨折等重傷害，無法自理日常生活。

刑事部分，一審的新北地方地院判處姜員犯業務過失傷害致人重傷罪，因自首減輕刑期，判處有期徒刑5月，檢察官認判太輕上訴；二審經台灣高等法院審理，認定一審量刑沒有不當，駁回上訴，且不得上訴。全案定讞。

楊女的父母另提國賠，主張姜姓員警應注意車前狀況，卻高速闖紅燈撞上楊女，導致楊女出現腦出血等重大創傷，且智力衰退如幼齡兒童，還罹患失語症，難以自理日常生活，至今未好轉。

楊女的父母認為，楊女醫療費用龐大，往後還須承擔女兒餘生，所受精神痛苦非一般人能想像，因此各求償100萬元精神撫慰金，另應賠償楊女2400餘萬元。

對此，桃園市八德警分局主張，依新北市政府車輛行車事故鑑定委員會認定，姜姓員警沿途啟用警示燈、警鳴器並按喇叭，有優先路權，無肇事因素。

八德警分局認為，楊女已出院與父母同住，還為保健食品拍攝影片，能辨別數字、顏色、形狀，且能下床走路、靈活地滑手機及自行坐著等情況。另外，事故侵害的是楊女個人身體健康法益，因此拒絕支付楊女父母慰撫金，且對方請求金額過高。

法官認為，儘管姜姓員警因追緝現行犯且有啟用警示燈及警鳴器，得不受行車速度及號誌限制，但案發路口是主要交通幹道，且處繁忙時段，加上姜姓員警在刑事庭審理中坦承沒有踩煞車減速，仍應負部分過失責任。

新北地院審酌，新北市政府車輛行車事故鑑定委員會鑑定意見書列的佐證資料，沒有包含行車記錄器等影像畫面，且僅以路權歸屬論斷姜員無肇事因素，因此不予採納。

新北地院認為，楊女也有過失，應負擔60%過失比例，再扣除保險理賠，因此判八德警分局應給付楊女491萬餘元，楊女的父母各32萬元。可上訴。（編輯：戴光育）1111221