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22年前桃園女子命案 靠菸蒂比對DNA逮到嫌犯起訴

2022/12/23 13:19（12/23 13:40 更新）
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桃園潘姓女子22年前在租屋處被殺害，桃園檢警近日透過科技數據，比對出DNA結果並逮捕犯嫌。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者葉臻桃園23日電）桃園潘姓女子22年前在租屋處被殺害，桃園檢警近日透過科技數據，比對出DNA結果並逮捕犯嫌。桃園地檢署表示，本案殺人罪無追訴權時效消滅的問題，今天偵結、起訴犯嫌。

桃園地檢署今天發布新聞稿表示，民國89年7月17日夜間8時許，潘姓女子在位於桃園的租屋處被人用水果刀殺害，凶刀也被丟棄在附近水溝。檢警當時雖調閱監視器、針對特定人員進行通訊監察、採集多人檢體比對，但苦無關鍵事證，案情未有突破。

桃園警方近日在進行毒品人口調查時，發現邱姓男子的DNA型別，與案發當時遺留現場的菸蒂、衛生紙上精斑吻合，立刻啟動專案小組重啟調查。

桃檢表示，經密集偵查，檢方在12月14日搜索邱姓男子住處，並將他拘提到案、聲押獲准。邱男在偵查時坦認因細故殺害潘女，全案今天偵結，依殺人罪嫌起訴邱男。

桃檢表示，本案雖然發生在22年前，刑法第80條追訴權時效規定也在案發後歷經2次修法，依現行規定，本案殺人罪無追訴權時效消滅的問題，依法仍得追訴。（編輯：李錫璋）1111223

#命案
#DNA
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