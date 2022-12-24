前角力國手涉賣大麻 遭依毒品罪起訴

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前角力國家隊成員翁姓男子被台中警方查出涉嫌販賣毒品大麻，警方循線將翁男逮捕，在其租屋處查扣帳冊、吸食工具等相關證物，依法送辦，日前檢方已將翁男起訴。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年12月24日

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（中央社記者蘇木春台中24日電）曾在全中運、全大運獲得角力冠軍，也是前國家代表隊成員的翁姓男子，被台中市警方查出涉嫌販賣毒品大麻，警方循線將他逮捕並查扣相關證物後送辦，日前被檢方依毒品罪嫌起訴。

台中市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，刑大偵二隊去年中偵辦一起販毒案件，查獲蘇姓男子持有大麻，經向上溯源偵辦後，發現居住台北市中山區的翁姓男子涉有重嫌，立即組成專案小組報請台北地檢署指揮偵辦。

辦案人員蒐證完備後，得知翁男為前角力國手，曾在全中運、全大運獲得角力冠軍，身材精壯魁武，因此警方集結優勢警力，持搜索票前往翁男的租屋處搜索，查扣帳冊、吸食工具，並將翁男逮捕到案，另外在與翁男交易的蘇男住處，查獲交易的大麻1.83公克。

警方查出，翁男剛自大學畢業不久，平常熱愛創作音樂，翁男向警方供稱大麻能增加音樂創作靈感，因此有施用大麻的習慣，且常跟大學時期的學長、學弟一同交流大麻施用心得，並向不特定對象販賣大麻。

警方詢問後，將翁男與蘇男移送台北地檢署偵辦，日前已被檢方依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。（編輯：李錫璋）1111224