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老婦遭假侄子真詐騙60萬元 台南警逮10人送辦

2022/12/28 15:00（12/28 15:51 更新）
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台南李姓老婦110年9月遭謊稱侄子者詐騙新台幣60萬元，市警第二分局一年多來陸續拘提9人，27日逮捕詐騙集團主嫌劉姓男子到案，移送台南地檢署偵辦。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月28日
台南李姓老婦110年9月遭謊稱侄子者詐騙新台幣60萬元，市警第二分局一年多來陸續拘提9人，27日逮捕詐騙集團主嫌劉姓男子到案，移送台南地檢署偵辦。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月28日
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（中央社記者張榮祥台南28日電）台南李姓老婦去年9月遭謊稱侄子者詐騙60萬元，南市警第二分局獲報後展開調查，1年多來進行4波掃蕩，陸續拘提9人，昨天更逮捕詐騙集團主嫌劉姓男子到案，依法送辦。

台南市警察局第二分局警員今天告訴中央社記者，台南69歲李婦去年9月接獲自稱侄子的男子來電，對方先謊稱近日換手機號碼，再要求老婦直接撥打手機，接著以欠債急需借款為由，詐騙老婦匯出新台幣60萬元。

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詐騙集團得手後，立刻指派車手到台南市中西區ATM多次提領，全案經165系統公布提領影像後，第二分局比對查緝車手，1年多來展開4波掃蕩拘提，陸續逮捕24歲林姓女子（詐欺前科）、31歲詹姓男子（詐欺前科）2名車手頭，以及26歲何姓女子（侵占前科）、31歲邱姓男子等車手、共犯共9人。

警方昨天在台中又逮捕詐騙集團主嫌44歲劉男（詐欺、毒品前科），初估集團得手300萬元，警方訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1111228

#台南
#市警第二分局
#台南市警局第二分局
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