花檢再提當選無效之訴 2鄉鎮長、1議員等共7人

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）花蓮地檢署今天提出第2波當選無效之訴，包括玉里鎮長龔文俊、卓溪鄉長田桂花、花蓮縣第3選區議員林源富、卓溪鄉1鄉代及3名村長共7人。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，依據選罷法，針對候選人或其家屬、支持者涉犯投票行賄、妨害投票等罪嫌者，經檢察官陸續提起公訴或緩起訴處分，首波針對7名當選人提當選無效之訴，今天再提第2波共7名當選人提起當選無效之訴。

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被提當選無效之訴的當選人，分別為回鍋參選玉里鎮長的龔文俊涉嫌贈送豬隻、豬頭等向選民買票；田桂花涉嫌以「幽靈人口」虛偽遷移戶籍方式妨害投票；議員林源富的父親涉嫌以現金買票；卓溪鄉第2選區張姓代表、萬榮鄉明利村謝姓村長、瑞穗鄉鶴岡村羅姓村長及富里鄉吳江村葉姓村長，共7人。

花檢表示，花蓮賄選案件目前起訴30件、52人，另有6件幽靈人口，目前已起訴2件7人，緩起訴4件16人，檢方強調，查賄不因選舉結束而鬆懈，仍有多案持續偵查中，若還有其他偵結起訴案件，後續會再向花蓮地院提起當選無效之訴。（編輯：謝雅竹）1111229