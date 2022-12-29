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雲林老翁滑落山坡 消防人員入夜前及時成功救援

2022/12/29 20:37（12/29 21:36 更新）
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雲林縣74歲簡姓老翁29日前往古坑茶園步道旅遊，因走錯路跌落山坡，扭傷右腳踝撥打119求救，消防局搜救人員入夜前及時將人救出。（雲林縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月29日
雲林縣74歲簡姓老翁29日前往古坑茶園步道旅遊，因走錯路跌落山坡，扭傷右腳踝撥打119求救，消防局搜救人員入夜前及時將人救出。（雲林縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月29日
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（中央社記者蔡智明雲林縣29日電）雲林74歲簡姓老翁今天前往古坑茶園步道旅遊，因走錯路跌落山坡扭傷右腳踝撥打119求救，消防局搜救人員利用行動電話訊號定位，獲得老翁受困座標，入夜前及時將人救出。

雲林縣消防局今天發布新聞稿表示，上午9時44分接獲簡姓老翁（74歲）報案，稱他在古坑茶園步道散步，不慎跌落山坡，腳部受傷無法行走，請求協助。

消防局表示，執勤人員利用行動電話訊號定位得知老翁受困座標，出動第一大隊、古坑分隊及公園分隊各式消防車輛4輛、救護車2部、消防及義消人員25名，由第一大隊大隊長劉采鑫指揮搜救。

消防局說，由於山區幅員遼闊且路況極為艱險，一度還出動空拍無人機搜尋未果，經搜救人員持續與傷者確認方位後，架設繩索下切並沿途闢路，於下午3時30分順利接觸該名老翁。

搜救人員給予補充水分後，檢視其老翁傷勢為右腳腳踝扭傷，一路揹負攀回茶園步道，下午6時58分抵達步道涼亭，並以越野車輛接駁至古坑由救護車送往斗六台大醫院醫治，無生命危險。

消防局指出，老翁原本要前往古坑茶園觀景台拍照，疑因路線不熟走錯步道，一時不慎跌落山坡，幸搜救人員及時救出，撿回一命。（編輯：方沛清）1111229

#雲林縣消防局
#劉采鑫
#第一大隊
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