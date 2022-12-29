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（中央社台北29日電）本社近期發現非法投注網站THA以ak688.net網域大量非法盜取與複製中央社（www.cna.com.tw）網站內容，甚至部分網頁被Google搜尋引擎誤判為官方版本，以致讀者可能被導引至非法網站。

非法投注網站THA以盜用行為提升自家網域能見度，不僅侵害本社權益，並且損害台灣民眾知的權益，使讀者暴露在訊息造假之風險中。本社已透過Google搜尋中心檢舉其為「網路詐騙」，並將採取法律行動。

目前不知是否有其他正當經營之網站遭遇類似侵權行為，中央社除了藉此啟事公告周知，並將循管道要求Google正視此一現象，協助排除網路假冒歪風。1111229

以Google搜尋ak688.net網域，發現從網頁標題到內容都完全與中央社官方網頁一致。（圖取自Google網頁）