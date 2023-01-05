男遭擄走殺害 竹檢警逮3嫌聲押禁見獲准

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陳姓男子日前遭帶走並殺害，新竹縣政府警察局竹北分局偵破逮捕3人；新竹地檢署5日說，3人涉犯殺人等罪嫌重大，向台灣新竹地方法院聲押禁見獲准，另2人在逃已發布通緝。竹北分局長林鼎鈞（圖）5日接受媒體聯訪說明案件。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年1月5日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）陳姓男子日前遭帶走並殺害，新竹縣政府警察局竹北分局偵破逮捕3人；新竹地檢署今天說，3人涉犯殺人等罪嫌重大，向台灣新竹地方法院聲押禁見獲准，另2人在逃已發布通緝。

竹北分局長林鼎鈞接受媒體聯訪表示，陳姓男子疑因金錢糾紛，去年12月29日連同租賃車遭不明人士帶走，警方立即成立專案小組，調閱被害人車輛行車軌跡，發現這輛車從新竹竹北市沿台61線往南行駛，一度在苗栗縣後龍鎮停留約2小時。

林鼎鈞說，警方後來在台中市沙鹿區找到這輛車並開11槍圍捕，但嫌犯衝撞警方後逃離，之後在台中龍井區找到車輛。

林鼎鈞表示，警方懷疑陳姓男子可能遇害，專案小組展開搜索，12月30日在後龍山區發現陳姓男子遭埋殺的草叢，尋獲陳姓男子遺體。

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林鼎鈞說，鎖定5名嫌犯，今年1月3日逮捕其中3人到案，起獲作案衣物及被害人的現金，訊後將3人依故意殺人罪移請台灣新竹地方檢察署偵辦，另2名嫌犯案發當天潛逃出國，報請內政部警政署刑事警察局協緝到案。

竹檢表示，遭拘提到案的徐姓男子、謝姓男子及郭姓男子經檢方訊後，認為涉犯殺人等罪嫌重大，向竹院聲請羈押禁見獲准，至於潛逃出境的張姓男子及藍姓男子已發布通緝。（編輯：李明宗）1120105