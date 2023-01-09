全國111年第4季假投資詐騙總財損逾12億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北9日電）年關近詐騙增，據刑事局最新統計，民國111年第4季假投資詐騙案總財損逾新台幣12億元，較110年同期增加7成，民眾應慎防誘買飆股等詐術。

警政署刑事局今天發布新聞稿表示，詐騙集團看準年關將近，且全球經濟相對弱勢時有許多人想藉投資增加收入，便利用股票、虛擬貨幣或其他投資工具進行詐騙。

刑事局指出，經統計最新假投資詐騙案件財損狀況，去年第4季達12億2763萬元，相較110年同期的7億250萬元，要增加7成；值得注意的是，去年第4季詐案總財損金額相較於同年度第3季的8億6997萬元，也增加約4成。

刑事局提醒，假投資詐術的主要手法包括簡訊電話邀請入群組、誘買飆股和社群媒體信任圈套，讓民眾陷於低風險、高獲利錯覺，進一步進行詐騙，呼籲民眾應透過合法管道賺取合理利潤，若有任何疑問可先撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。

為積極打詐，台北市警察局刑事警察大隊今天也表示，去年成立打詐台北隊，綜合識詐、堵詐、阻詐、懲詐等面向，積極分析近期以假投資為主的各類詐欺手法，擬定打防並重對策。

市刑大指出，在防制車手提領部分，科偵隊成立科技戰情中心（D.C.I.C），藉由AI系統整合各大金融機構及超商所設ATM遭提領的熱時熱點，配合車手影像查詢系統，一旦發現有異便立即通報鄰近派出所，出動警力逮捕提領車手。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

同時，活用大數據資料庫進行關聯式整合分析，持續向上溯源追緝，統計去年度查獲集團性詐欺案共計326件，捕獲嫌犯數達3144人，打詐集團績效為六都之冠。

市刑大說，在銀行臨櫃攔阻層面，北市警局與轄內各大金融機構積極互動，定期召開攔阻策進作為研討會，邀請經驗豐富行員分享親身案例外，也適時頒發獎金給攔阻有功行員，希望透過落實關懷提問，協助民眾防詐。統計去年度北市攔阻成功次數總計1175次（攔阻金額近7.5億元），相較110年的680件大幅提升。（編輯：方沛清）1120109