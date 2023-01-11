國語日報社前7員工不滿遭資遣 提告獲勝訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北11日電）國語日報社製版組等7名員工不滿110年遭報社資遣，提告請求確認僱傭關係存在。北院日前判決110年7月8日起至111年8月23日僱傭關係存在，報社給付此期間薪資。

台北地方法院判決指出，7名員工提告主張，他們分屬報版部「製版組」、「機印組」、「發行組夜班」，報社在民國110年6月8日召開會議，以業務緊縮、虧損為由，裁撤他們所屬單位並資遣。

7名員工主張，他們向台北市勞動局申請勞資爭議調解，同年7月14日召開調解會議，但報社在勞資爭議調解期間資遣他們，違反勞資爭議處理法規定，此資遣應屬無效。

7名員工指出，就算報社經營有虧損，其中牽涉因素很多，也與他們是否在職無關，且報社還有位在精華地區不動產，可供出租或待都更獲利，資遣仍不符合必要性與最後手段性原則，他們不接受資遣，請求確認僱傭關係存在。

台北地院審理後認為，7名員工拒絕報社的退休或優惠資遣條件，堅持需以原勞動條件繼續僱用，且報社也沒有適當職缺供7人轉職，報社所屬人力仍持續減少。

北院認為，國語日報社的資遣行為，應已符合最後手段性原則，但是卻在調解期間資遣，應屬無效，判決報社與7名員工之間僱傭關係於110年7月8日起至111年8月23日存在，報社須給付7人這段期間薪資。全案可上訴。（編輯：方沛清）1120111