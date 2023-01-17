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網路自學種大麻 警扣458株、4人遭起訴

2023/1/17 12:25（1/17 12:52 更新）
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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊今天宣布破獲大麻工廠，查扣458株大麻植株等，逮捕供稱從網路自學種大麻技術的吳姓男子等共3人，詢後送辦；檢方日前依法起訴4名犯嫌。

第三總隊發布新聞稿表示，專案小組去年分別於新竹縣竹北市及苗栗縣頭份市透天民宅內循線查獲大麻工廠，共計查扣大麻植株458株、大麻成品毛重6.86公斤、大麻花及大麻粉等毒品。

警方在現場逮捕吳姓男子等3名犯嫌，後續也將循線追緝仍通緝在逃的幕後主嫌許姓男子，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送台灣台北地方檢察署偵辦。

檢警說，吳姓男子民國107年曾因種大麻入獄服刑，109年才假釋出獄，獄中結識許姓男子，但2人利用入獄期間「進修」分享犯罪手法，出獄後重操舊業且更小心行事。

檢警表示，4名犯嫌都無農業背景，吳姓男子透過網路自學栽種技術，從種子及幼株開始培植，以「土耕法」種植大麻種子及幼株，期間定期施以水分、肥料並以燈具照射，經不斷移植分株，發展出大麻工廠規模，現場儼然是專業種植場，植株長得高壯茂盛，生長情況良好。

檢警說，現場查獲的458株大麻活株，如果順利收成約可採集13公斤大麻花，估計可供10萬人施用，市價近新台幣2000萬元。（編輯：李明宗）1120117

#台灣台北地方檢察署
#大麻
#毒品危害防制條例
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