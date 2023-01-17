嘉縣男子利用3D列印改造長槍 被依法送辦

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嘉義縣李姓男子（左2）平時擔任堆高機司機，私下利用3D列印機製造及改造長槍，功能正常且可擊發。刑事局偵查第六大隊獲報後循線追查，將李男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年1月17日

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（中央社記者蘇木春台中17日電）嘉義縣李姓男子平時擔任堆高機司機，他利用3D列印機製造及改造長槍，功能正常且可擊發，刑事局中打日前接獲線報，查獲多把成品與半成品，李男被依法送辦。

刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天告訴中央社記者，第5隊去年9月間接獲線報，位於嘉義縣太保市的36歲李男涉嫌從事非法改造槍彈嫌疑重大，立即與嘉義市政府警察局、嘉義縣警察局及彰化縣警察局等單位共組專案小組，並報請嘉義地檢署指揮偵辦。

李男平時擔任堆高機司機，透過網路購買3D列印機、道具槍管、子彈等材料改造槍枝，警方跟監蒐證完備後，今年1月9日執行搜索。

辦案人員到李男住處偵辦時，李男正在使用3D列印機製造長槍槍身，共查扣3D列印長槍2枝及半成品，及多把改造手槍、槍管、子彈與改造設備。

警方查出，李男從網路上擷取長槍模組圖後，以3D塑膠原料列印製造槍身，並將相關槍枝零組件嵌入3D槍身，即完成功能性正常且具可擊發的長槍。

另外，李男除製造長槍外，並有改造手槍及子彈技術，現場也查扣相關槍彈及改造工具。警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將李男移送嘉義地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1120117