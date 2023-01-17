店員涉夥友偷超商現金 偽鈔黑吃黑又見HR484268XD

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台南超商店員陳姓男子涉嫌與胡姓友人裡應外合竊取店內現金，還自己拿走真鈔，放置從網路購得假鈔讓友人以為得手，警方訊後將陳、胡2人依法送辦，並持續追查偽鈔來源。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月17日

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市麻豆警分局偵辦一起超商深夜現金遭竊案時，發現店員陳姓男子涉嫌與友人裡應外合，還自己拿走真鈔，放假鈔讓友人以為得手，警方初判犯嫌尚未花用假鈔，仍籲民眾注意。

警方檢視偽鈔號碼，發現面額100元紙鈔號碼均為CQ281880VJ、面額500元紙鈔號碼均為DR663080VA、面額1000元紙鈔號碼均為HR484268XD。其中面額1000元偽鈔號碼與近期中部地區橫行的偽鈔號碼相同，不排除可能為相同非法來源。

台南市政府警察局麻豆分局長林中興今天接受媒體聯訪表示，15日接獲陳姓超商店員報案，指稱有1名頭戴安全帽身分不明人士，趁大夜班人力不足時行竊，得手新台幣10萬5000元後逃逸。

林中興指出，經警方調查發現，竊嫌胡姓男子進入超商後，極為熟悉店內地形、店員行跡及現金放置處，疑似內神通外鬼，在員警抽絲剝繭下，陳男坦承2人共謀這起竊案。

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員警隨後前往胡男住處起獲贓款，但僅有7萬4300元，且分別為100、500及1000元等面額偽鈔，陳男進而坦承將店內失竊的真鈔占為己有，另外放置從網路上購買的偽鈔讓友人竊走，再向警方報案，警方訊後將陳、胡2人依法送辦，並持續追查偽鈔來源。

林中興表示，年關將近，為防止不肖人士趁機使用偽鈔以假亂真，呼籲民眾拿到鈔票時，多花一點時間將紙鈔轉向正面觀察，看一看有無浮水印；摸一摸正面左上角、左下角及右下角面額處有無凸起觸感；並翻轉鈔票觀察變色油墨及變色窗式安全線，協助辨別真偽。（編輯：謝雅竹）1120117