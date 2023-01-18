國民黨彰縣議員當選人施嘉華父子涉賄 法院裁定續押
2023/1/18 18:45
（中央社記者吳哲豪彰化18日電）國民黨彰化縣議員當選人施嘉華和父親施復興涉賄遭檢方起訴，案件移審彰化地院；法官認為，施嘉華和施復興對證人有影響力，如不羈押審判難以進行，因此裁定2人續押。
中國國民黨彰化縣議員當選人施嘉華與父親施復興，涉嫌以免費幫多名鄉鎮代表候選人製作文宣筆等物品為名義，綁樁賄選，彰化地檢署檢察官今天上午偵結，依賄選等罪嫌起訴施嘉華、施復興等7名被告。
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因案遭羈押的施嘉華和施復興，案件下午移審彰化地方法院；法官認為，施嘉華雖坦承部分客觀事實，不過先前偵查中有多名證人涉偽證，有事實足認有湮滅證據或勾串共犯，且被告曾當選彰縣議員，對參選公職的相關證人有相當影響力，如不羈押，審判難以進行，因此裁定羈押。
至於施復興部分，被告雖否認犯行，惟依卷內事證，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，而施復興曾任線西鄉代會副主席，其子施嘉華也曾當選彰化縣議員，對於證人恐有相當影響力，因此裁定羈押，禁止接見通信。（編輯：黃世雅）1120118
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