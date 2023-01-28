低溫加長假 台東春節山難和車禍救護比111年多

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台東縣消防局總計春節期間除夕至初六民眾報案件數，緊急疾病和車禍救護都比111年增加，分析原因，遊客開車到台東路況不熟、搶快造成車禍；另外，春節期間發生5件災害搶救，全部都是山域事故。圖為初二（23日）都蘭山救護情形。（台東縣消防局提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年1月28日

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東縣消防局總計春節期間除夕至初六民眾報案件數，緊急疾病和車禍救護都比去年增加，分析原因，遊客開車到台東路況不熟、搶快造成車禍；今年也發生5件山難搶救。

台東縣消防局救災救護指揮中心分隊長陳永峻今天上午統計除夕（1月21日）至初六（1月27日）民眾報案件數及與去年春節期間件數比較。

火災有34件，比去年增加10件，其中以雜草火災為大宗，年初二（1月23日）因電線起火燃燒發生住宅火災1件，所幸無延燒亦無傷亡。

到院前緊急救護案件數，今年385件、去年334件，增加51件，以交通事故車禍及緊急疾病案件居多。交通車禍事故有78件、去年61件，經分析為春節期間民眾利用連續假期駕車至台東縣遊玩走春，路況較不熟悉、搶快等因素故造成車禍事故。另過年期間寒流來襲，低溫亦對慢性病等民眾造成健康上危害。

陳永峻表示，今年春節發生5件災害搶救，全部都是山域事故，尤其南橫公路去年全線開通，喜愛登山民眾亦趁春節連假至熱門登山地（關山嶺山、南一段、嘉明湖、栗松溫泉等）從事旅遊活動；但是部分民眾準備不周全導致發生山域事故。

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台東縣消防局長管建興提醒登山民眾，完善規畫行程路線且備妥相關裝備，隨時注意氣候變化，適度調整行程切勿貿然躁進，務必結伴而行並評估身體狀況再行上山，避免於網路上參加臨時組團或號召成團，發生主召人及其餘團員不顧團員生命安全，竟自行離去等類似落單案件一再發生，呼籲民眾謹慎面對登山活動，方能避免憾事發生。

若要登山，建議攜帶身分證明文件、團員名冊、水、食物、手機與離線地圖、行動電源、頭燈、雨衣及防寒衣物，同時提供登山計劃給留守人，以利緊急時刻能迅速統合資訊給搜救隊伍。（編輯：黃世雅）1120128