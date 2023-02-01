未將漁工立即送醫 漁船主父子涉過失致死遭起訴

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）宜蘭一名外籍漁工去年在海上作業時身體不適，漁業署建議漁船立即赴日本將人送醫，但張姓船主指示擔任船長的兒子返台後再送醫但漁工死亡。檢方依過失致死罪起訴這對父子。

宜蘭地方檢察署起訴書指出，蘇澳籍漁船「金瑞福6號」在去年5月僱用1名印尼籍男子及另外7人擔任船員，從事出海捕魚作業，依船員法規定，船長應對船員有保護與照料的義務。

檢方表示，這艘漁船在去年6月2日從蘇澳港出海捕魚；去年7月23日晚間，漁船位於距離日本石卷港東南方約240浬處，一名印尼籍漁工突然倒地不起，口吐白沫，手部呈現捲曲狀態，其他船員趕緊通報張姓船長和黃姓輪機長。

這名印尼籍漁工之後被抬到船上寢室觀察照護，張姓船長以衛星電話聯繫蘇澳區漁會漁業通訊電台，電台再進一步通報行政院農委會漁業署遠洋漁業組；遠洋漁業組隨即聯繫張姓船長和張姓船主瞭解狀況，並指示漁船與電台連絡，由電台連繫國立陽明交通大學附設醫院，對漁工進行傷病評量。

起訴書指出，當晚醫院就提出傷病評量，認為這名身體不適漁工應立即送醫，經遠洋漁業組告知張姓父子，已向日本請求外交協助，建議漁船立即停止作業，前往日本港口，將漁工送醫，但張姓船主認為沒有必要，指示兒子駕船返台就醫，於是張姓船長依照父親指示折返回台。

檢方表示，事發隔日下午，海巡署接獲指示，派新竹艦前往漁船所在的海上位置，協助救護，但新竹艦與漁船在海上會合後，印尼籍漁工已無呼吸心跳，經新竹艦醫官施以心肺復甦術之後，仍在去年7月27日下午死亡。

檢方認為，張姓船主、張姓船長所為，涉犯刑法過失致死罪嫌，提起公訴。（編輯：李錫璋）1120201