法務部擬修洗錢防制法 增訂人頭帳戶罪

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（中央社記者劉世怡台北1日電）法務部檢察司長黃謀信今天表示，擬修正洗錢防制法，增訂人頭帳戶罪，意即無正當理由蒐集或提供帳戶，導致金流受影響者，將科以刑責，草擬條文及刑度等仍在研商評估階段。

黃謀信於法務部媒體茶敘時表示，擬增訂人頭帳戶罪，對於提供人頭帳戶者，獨立為洗錢犯罪類型，解決目前實務上提供人頭帳戶者處罰證明問題。

媒體記者以網路買賣交易案例提出問題，賣方如果以交易有誤，要求買家提供金融帳號以利退款，買方提供後，卻慘遭賣方當人頭帳戶洗錢使用，這樣子買方將面臨司法調查，法務部將擴大查緝人頭帳戶，有無可能反而讓更多無辜者遭追訴刑責。

黃謀信解釋人頭帳戶罪，有兩個要件，首先在法律上「無正當理由」，不是只看單純提供帳戶，第二是要看結果，金流有受影響；當然還是要以個案的情形，由檢察官認定。

黃謀信指出，「無正當理由」是指要去判斷理由是否正當，要按照一般人日常生活經驗，根據客觀事實判斷。

法務部新聞資料指出，為因應實務上詐欺犯罪手法變動快速，往往擴及洗錢犯罪，為更有效遏止詐欺、洗錢等金融犯罪，擴大打擊面，法務部自民國110年開始研議洗錢防制法修正草案，至今多次召開修法研商會議進行討論。

因這次修法變動幅度大，尚有部分條文仍待各界意見整合及凝聚共識，法務部持續密集召開修法研商會議，邀集相關權責單位、學界及實務專家交換意見，就修正草案進行審慎評估，後續將加速修法期程。

法務部長蔡清祥表示，就人頭帳戶相關犯罪會加強宣導，一定會告訴民眾哪種型態可能涉及犯罪，千萬不要輕易提供個資讓他人去開立、使用帳戶。（編輯：方沛清）1120201