印尼男子酒後騎車自摔昏迷 警查出逾期居留近7年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣卓蘭鎮苗140線道35公里處1日發生一起交通事故，1名印尼籍男子騎機車在一處彎道不明原因自摔，機車卡在路旁排水溝，騎士則傷勢嚴重送醫。警方表示，男子經醫院抽血換算酒測值為0.93MG/L，明顯有酒駕情事，詳細事故原因仍待調查釐清。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣卓蘭鎮苗140線昨天發生機車自摔事故，騎士意識不清送醫搶救仍陷入昏迷。警方查出，騎士為34歲印尼籍男子，已逾期居留近7年，抽血換算酒測值為0.93，事故原因待查。

苗栗縣警察局大湖分局今天表示，昨天下午4時許接獲消防隊轉報卓蘭鎮苗140線道35公里處發生交通事故，1名男子騎乘普通重型機車由西往東行駛，在一處彎道不明原因自摔，機車卡在路旁排水溝，騎士則傷勢嚴重，送往台中東勢農民醫院救治。

警方指出，經查騎士為年約30多歲印尼籍男子，到院時診斷頭部顱內出血、腹腔內出血，意識不清，立即轉往中國醫藥大學附設醫院搶救轉入加護病房觀察。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方表示，男子經醫院抽血換算酒測值為0.93MG/L，明顯有酒駕情事，詳細事故原因仍待調查釐清；此外，另查出男子2016年來台，屬失聯逾期居留，依規定通報內政部移民署苗栗縣專勤隊。

移民署苗栗縣專勤隊隊長李安貴告訴中央社記者，這名印尼籍男子2016年持短期簽證來台，僅獲准停留14天就應離境，至今已逾期居留近7年，因目前仍陷入昏迷，也不知是否有其他親屬在台，基於人道立場，只能以救護為優先，並先通知駐台北印尼經濟貿易代表處。（編輯：卞金峰）1120202